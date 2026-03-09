Nuova Dacia Striker 2026 | sono queste le foto definitive?

Sono state diffuse le prime foto della nuova Dacia Striker 2026, una crossover compatta di segmento C che dovrebbe arrivare sul mercato. La vettura, chiamata anche con il nome usato nelle anticipazioni stampa, punta a offrire un SUV spazioso e più accessibile rispetto ai concorrenti. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali su caratteristiche o data di lancio.

La Dacia Striker (nome usato da alcune anticipazioni stampa) è una nuova crossover compatta di segmento C con cui Dacia vuole offrire un SUV spazioso ma più economico rispetto ai rivali. Ecco le informazioni principali su motori, design, prezzi e uscita. Dacia Striker: tutte le informazioni. Data di presentazione e arrivo sul mercato. Presentazione ufficiale: prevista 10 marzo 2026 con apertura dei pre-ordini.. Arrivo nelle concessionarie: probabilmente fine 2026 inizio 2027.. Gamma motori prevista. La Striker dovrebbe utilizzare motori già visti su altri modelli del gruppo Renault-Dacia. Motori benzina mild-hybrid. 1.2 TCe mild-hybrid – circa 130-140 CV. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Nuova Dacia Striker 2026: come sarà il nuovo suv in arrivo?La Dacia Striker è un nuovo modello di cui si parla in queste settimane, ma bisogna chiarire una cosa: non è ancora stata presentata ufficialmente.

