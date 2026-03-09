A Bologna, nel centro della città vicino alle Due Torri, è in vendita un attico di 160 metri quadrati con nuda proprietà. La proposta riguarda un immobile situato in una zona strategica, accessibile e ben servita, che attira l’interesse di chi cerca un investimento nel mercato immobiliare locale. La vendita si concentra su questa tipologia di proprietà, molto richiesta nel contesto urbano.

Il mercato immobiliare di Bologna, cuore pulsante dell’Emilia-Romagna, sta vivendo una rinascita del meccanismo della nuda proprietà. Un attico da 160 metri quadrati in via Castiglione, a pochi passi dalle Due Torri, è stato messo in vendita con questa formula specifica. La domanda che guida l’analisi odierna riguarda la convenienza reale decide di comprare o vendere immobili attraverso questo strumento giuridico ed economico. La città si presenta come un motore produttivo nazionale, ma il settore immobiliare mostra segni di fragilità e opportunità miste. Mentre alcuni cercano rifugio nei prezzi umani dei monolocali, altri puntano su immobili di pregio come quello descritto nelle fonti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nuda proprietà a Bologna: attico da 160 mq vicino alle Due Torri

