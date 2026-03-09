Catania | furti da droga nuda proprietà e termali chiuse

A Catania, si registrano furti legati a droga, problemi di nuda proprietà e chiusure di strutture termali. La settimana di Dossier analizza la situazione locale, evidenziando come le attività criminose si affiancano alle difficoltà legate alla proprietà e alla gestione degli impianti. La realtà della città si presenta complessa, con molte questioni irrisolte che si sovrappongono.

La settimana di Dossier offre una radiografia impietosa della realtà etnea, dove la microcriminalità si intreccia con le sfide strutturali del territorio. A Catania, i dati delle denunce raccontano di un’epidemia di furti e rapine guidati dalla domanda di stupefacenti, mentre il mercato immobiliare sperimenta modelli di nuda proprietà per generare liquidità immediata. Parallelamente, il settore Stem vede crescere la partecipazione femminile, sebbene ancora insufficiente rispetto alla domanda delle aziende locali. Il quadro sanitario si apre a nuove dinamiche di potere dopo l’uscita di Iacolino, lasciando aperta la successione alla guida del dipartimento che gestisce miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Comprare casa in nuda proprietà a Catania e risparmiare migliaia di euro: ecco dove convieneOttenere liquidità immediata, vendendo la propria abitazione senza rinunciare a viverci.

Leggi anche: La casa da lasciare in eredità ai figli: usufrutto, nuda proprietà, donazioni e seconde case. Le norme da conoscere (anche sulle tasse)

Catania, arrestato il rider della droga: girava con le dosi pronteCATANIA – Bloccato con le dosi di droga nello zaino vicino alla stazione centrale di Catania e arrestato. Si tratta di un pusher 28enne, che nascondeva le dosi pronte per lo spaccio. La polizia lo ha ... livesicilia.it

Porto di Catania, droga nei container: una società sotto amministrazione giudiziariaIndagine su traffico di droga all'interno dei container al porto di Catania: amministrazione giudiziaria per una società di logistica. newsicilia.it

