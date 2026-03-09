Non rinuncia a un velo di rossetto e a una goccia di profumo | nella casa di riposo Azelma festeggia 104 anni

Nella casa di riposo “La Meridiana” di Cesena, una donna ha compiuto 104 anni. La signora Azelma Casadio ha festeggiato il compleanno circondata dai familiari, dagli altri ospiti e dagli operatori della struttura. Durante la giornata ha mantenuto il suo rito di indossare un velo di rossetto e di applicare una goccia di profumo, in un clima di festa e calore.

Una giornata di festa, calore e partecipazione ha accompagnato oggi (lunedì 9 marzo) il compleanno della signora Azelma Casadio, che alla Casa residenza anziani "La Meridiana" di Cesena ha spento 104 candeline Nata a Forlì il 9 marzo 1922, Azelma è oggi un punto di riferimento molto amato all'interno della residenza, dove vive da sei anni. Per farle gli auguri a nome della città di Cesena c'era anche l'assessora ai Servizi Sociali Carmelina Labruzzo che ha voluto condividere con tutta la struttura le emozioni di una ricorrenza tanto significativa. La signora Azelma partecipa con piacere e curiosità alla vita quotidiana della struttura e alle attività ricreative proposte nel corso della settimana dalla Cooperativa Sociale Il Cigno.