New York Mamdani sindaco allo scoccare del nuovo anno | domani due cerimonie di insediamento

Zohran Mamdani diventerà sindaco di New York City allo scoccare della mezzanotte del 2026, ma i festeggiamenti dureranno per tutto il primo giorno dell’anno. Il team del democratico sta organizzando due cerimonie di insediamento separate per domani: una piccola cerimonia privata con la sua famiglia in una vecchia stazione della metropolitana intorno a mezzanotte, seguita da un grande evento nel pomeriggio che includerà una festa di quartiere pubblica fuori dal municipio. Mamdani presterà il suo primo giuramento presso l’ex stazione della metropolitana City Hall a Manhattan, una delle fermate originali del sistema di trasporto sotterraneo della città, nota per i suoi archi piastrellati e i soffitti a volta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Usa: il nuovo sindaco di Ny Mamdani nomina come capo legale l’avvocato Ramzi Kassem. Chi è - Mamdani ha puntato su Ramzi Kassem, affermato ma controverso avvocato per i diritti civili e professore di diritto alla City University of New York (Cuny). italiaoggi.it