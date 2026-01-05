Nba i risultati della notte | Lakers battono Grizzlies con super Doncic

Nella notte di NBA tra il 4 e il 5 gennaio si sono disputati cinque incontri. I Lakers hanno ottenuto una vittoria importante contro Memphis, grazie a un'ottima prestazione di Luka Doncic. La serata ha visto anche la sconfitta di Oklahoma City sul campo di Phoenix, con diverse squadre che hanno dato segnali di crescita e continuità nel campionato.

Cinque i match disputati nella notte di basket Nba tra il 4 e il 5 gennaio: sconfitta sulla sirena per Oklahoma City sul parquet di Phoenix, grande rimonta per i Lakers – guidati da un super Luka Doncic – contro Memphis. Ecco i dettagli. Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder 108-105. Devin Booker firma il canestro decisivo a 0.7 secondi dalla fine e regala ai Phoenix Suns il successo per 108-105 contro gli Oklahoma City Thunder a cui non bastano i 25 punti di Shai Gilgeous-Alexander. DEVIN BOOKER HITS THE TRIPLE AND WINS IT FOR THE SUNS? PHOENIX COMPLETES THE 18-PT COMEBACK TO DEFEAT THE THUNDER! pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nba, i risultati della notte: Lakers battono Grizzlies con super Doncic Leggi anche: NBA, i risultati della notte (15 dicembre): Doncic si prende i Lakers, un super Curry non basta a Golden State Leggi anche: NBA, i risultati della notte (1° novembre): tempo di NBA Cup, Leonard fa gioire i Clippers, Doncic dice 44 e trascina i Lakers La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Detroit travolge i Lakers, Boston passa a Utah; NBA, i risultati della notte. Vincono OKC e i Lakers, successi anche per San Antonio e Cleveland; Houston domina i Lakers, Jokic salva Denver; Phoenix, che colpo! Booker allo scadere ferma i Thunder. Giannis e Doncic, il solito show. NBA, i risultati della notte (5 gennaio): Oklahoma City cade sulla sirena, Doncic trascina i Lakers - Sono stati otto i match di NBA disputati tra la sera di ieri e questa notte, una notte segnata dal colpo allo scadere che condanna Oklahoma City sul ... oasport.it Phoenix, che colpo! Booker allo scadere ferma i Thunder. Giannis e Doncic, il solito show - Vittorie per Bucks e Lakers, trascinati dal greco e dallo sloveno, su Kings e Grizzlies ... msn.com

Le tre curiosità che vi siete persi nella notte del 5 gennaio: Booker gela OKC, Doncic trascina i Lakers, Detroit vince a Cleveland - Otto partite nella notte NBA tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio: spicca la vittoria in volata e in rimonta dal - eurosport.it

NBA, risultati della notte: Boston travolge i Clippers, cadono Knicks e Spurs | Sky Sport x.com

In attesa che arrivi il 10 gennaio (giorno della ripresa ufficiale delle gare), vi presentiamo un breve articolo che riassume i risultati maturati nel turno pre-natalizio del campionato arancio-blu di calcio. Buona lettura...e buona notte! - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.