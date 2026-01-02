Approvate opere per 5 milioni ma l’opposizione lascia l’aula

Durante il dibattito sul Documento unico di programmazione e sul Bilancio di previsione 2026–2028, le opposizioni hanno deciso di lasciare l’aula, lasciando approvare le opere per un valore di 5 milioni di euro. La mancanza di ulteriori interventi ha portato alla conclusione della discussione, evidenziando una posizione di protesta da parte di alcuni gruppi politici.

Le opposizioni abbandonano l’aula durante il dibattito sul Documento unico di programmazione (Dup) e sul Bilancio di previsione 2026–2028. Altra Bovisio Masciago e il Pd, nell’ultima seduta del Consiglio comunale hanno deciso di non condividere quanto stava accadendo. "Perché abbiamo abbandonato l’aula? Semplicemente perché chiedevamo che venisse prima illustrata la strategia della Giunta, quindi l’illustrazione del Dup e solo successivamente discusso il bilancio di previsione, con tutti i finanziamenti delle opere, lasciandoci il tempo necessario per valutare le proposte". Secondo le opposizioni, "la maggioranza, per divisioni interne, ha ritardato fino alla fine dell’anno l’approvazione del Bilancio e del Dup, arrivando a comprimere la discussione nella medesima seduta consiliare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

