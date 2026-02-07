Un impiegato di Roma vicino a Fratelli d' Italia | chi è il nuovo direttore amministrativo dell' Izs scelto fuori graduatoria

L’Istituto zooprofilattico della Sicilia ha scelto il suo nuovo direttore amministrativo: si chiama Andrea De Simone, un impiegato romano vicino a Fratelli d’Italia. La nomina ha fatto discutere perché è stata decisa senza seguire la classifica ufficiale, ma “fuori graduatoria”. De Simone, già al Comune di Roma e ex direttore generale dell’Ipa di Roma, è un nome forte nel partito e non ha nascosto di voler tornare a lavorare nel settore pubblico. La sua nomina rischia di aprire nuove polemiche, visto il passato legato a

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia ha un nuovo direttore amministrativo. Si tratta di un impiegato romano al Comune della Capitale, pupillo di Fratelli d'Italia, ex direttore generale dell'Ipa di Roma, finito in passato al centro di scandali legati alla gestione dell'ente capitolino. Una nomina formalmente regolare almeno sulla carta, se non fosse per un dettaglio non secondario: De Simone non figura nell'elenco degli idonei approvato dalla Regione Siciliana per la nomina a direttore amministrativo delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale.

