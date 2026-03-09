Ministero apre tavolo tecnico su esame avvocato | nuova speranza per gli aspiranti di Messina

Il Ministero della Giustizia ha deciso di istituire un tavolo tecnico per discutere le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione forense previsto per le sessioni 2026-2027. La decisione riguarda specificamente le procedure di valutazione e l’organizzazione delle prove. La misura coinvolge rappresentanti delle istituzioni e degli ordini professionali, con l’obiettivo di definire un nuovo metodo di esame.

“Il Ministero della Giustizia ha avviato un tavolo tecnico di confronto sulle modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione forense per le sessioni 2026–2027. L’iniziativa rappresenta un segnale importante di apertura e attenzione verso un tema che riguarda migliaia di praticanti avvocati e l’intero sistema di accesso alla professione legale. Assotutela accoglie con favore l’avvio di questo percorso di confronto istituzionale, anche alla luce delle interlocuzioni e degli interventi promossi nelle scorse settimane sul tema. Un impegno che ha trovato ascolto e condivisione da parte del Presidente della Commissione centrale per l’esame di... 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: "Ministero apre tavolo tecnico su esame avvocato”: nuova speranza per gli aspiranti di Palermo Giustizia, Assotutela al fianco degli aspiranti avvocati di Messina: “Su esame non si torna indietro, tutelare professione”“Assotutela scende in campo con determinazione per dare voce a migliaia di praticanti e aspiranti avvocati che guardano all’esame di abilitazione... Una selezione di notizie su Ministero apre Temi più discussi: Ripreso il Tavolo tecnico PNRR Ministero/Sindacati: ancora molte criticità sulla rendicontazione; Opere incompiute: istituito al MIT il Tavolo tecnico; Esame di avvocato 2026-2027: il Ministero apre un tavolo tecnico; Esame di avvocato 2026–2027: il Ministero apre un tavolo tecnico - Quotidiano La Voce. Esame di avvocato 2026-2027: il Ministero apre un tavolo tecnicoIl Ministero della Giustizia avvia un tavolo di confronto sulle modalità dell’esame di abilitazione forense 2026. L’AIGA accoglie con favore l’iniziativa. diritto.it Giustizia: Assotutela, bene avvio tavolo su esame abilitazione forenseIl ministero della Giustizia avvia un tavolo tecnico per l'esame di abilitazione forense, un passo importante per il settore legale. romadailynews.it Esame di avvocato 2026, il Governo apre al confronto: AIGA al tavolo del Ministero della Giustizia L’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) esprime vivo apprezzamento per la decisione del Governo di attivare un tavolo di confronto al fine - facebook.com facebook #IAeLavoro | La giornata si apre al Tempio di Adriano con i saluti istituzionali. x.com