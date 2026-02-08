La storia dimenticata dietro le mascotte di Milano-Cortina 2026

Le mascotte delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono diventate subito protagoniste. La loro simpatia ha catturato l’attenzione di chi passava in piazza e sui social. Le persone si fermano a scoprire la storia dietro quei personaggi, spesso sconosciuta. La loro dolcezza e semplicità hanno fatto il giro della città, creando entusiasmo tra cittadini e visitatori.

Le mascotte delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno conquistato il pubblico con la loro dolcezza e immediatezza. Tina e Milo, i due ermellini simbolo dei Giochi, sono ormai volti riconoscibili a livello globale. Ma dietro quel successo si nasconde una storia poco raccontata, che parte da un piccolo centro della Calabria e arriva fino ai riflettori olimpici, passando però per un silenzio che oggi fa discutere. I due personaggi sono nati dall’estro e dalla creatività degli studenti dell’ Istituto comprensivo “Costantino Mustari” di Taverna, che con il loro bozzetto hanno superato migliaia di proposte provenienti da tutta Italia.🔗 Leggi su Funweek.it

Le mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026 sono state svelate.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano, ma dietro le quinte c'è già una battaglia importante: quella della cybersicurezza.

