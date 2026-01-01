Frattesi alla Juve | risposta secca dell’Inter l’affare si farà solo così! Prezzo e formula dentro all’operazione con i nerazzurri

L'interesse della Juventus per Frattesi si scontra con la ferma posizione dell’Inter. La trattativa tra le due società prosegue, ma si svilupperà soltanto seguendo le condizioni stabilite dai nerazzurri, con dettagli su prezzo e formula di trasferimento ancora da definire. Ecco le ultime novità sull’affare e i parametri principali che potrebbero delineare il suo sviluppo.

Frattesi alla Juve: risposta chiara dell'Inter, l'operazione si chiuderà solo così! Prezzo e formula, novità sull'affare con i nerazzurri. Con l'apertura ufficiale del mercato di riparazione, i riflettori sono puntati sulle mosse della Juventus per rinforzare il centrocampo. Il nome di Davide Frattesi è sulla bocca di tutti: l'interesse bianconero non è più un "segreto di Pulcinella", alimentato dalla volontà del giocatore di trovare maggiore continuità rispetto a quella concessagli all' Inter. La mezzala nerazzurra teme di perdere il treno per la Nazionale in vista dei prossimi appuntamenti cruciali e vedrebbe di buon occhio un trasferimento.

Calciomercato Juve, Frattesi bocciato: ecco chi vogliono i tifosi a gennaio - Il sondaggio di Tuttosport tra regali chiesti a Babbo Natale Comolli e necessità della rosa: l’interista non convince ... tuttosport.com

Frattesi alla Juve, Muharemovic all’Inter: l’incastro che può accendere il mercato - Non è una triangolazione semplice, ma è una di quelle operazioni che il mercato moderno sa costruire quando interessi e numeri iniziano ad allinearsi. tuttojuve.com

Toro, ultimo stadio “Juve salva Frattesi” La prima pagina del 31 dicembre #Tuttosport - facebook.com facebook

"Frattesi lo vuole la Juve, è perfetto per qualsiasi squadra", così Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, a Tuttosport Poi ha spiegato perché non si è concretizzato due anni fa il trasferimento di Berardi in bianconero #Juventus #Frattesi #Berardi #Carnevali x.com

