L’ex calciatore Christian Karembeu analizza la corsa scudetto, evidenziando come Inter e Napoli siano le principali contendenti per il titolo. Secondo l’ex Sampdoria, la competizione tra le due squadre si intensifica, rendendo il campionato ancora più incerto ed equilibrato. La sfida tra queste formazioni potrebbe decidere il destino dello scudetto in questa fase cruciale della stagione.

Inter News 24 Karembeu Inter, l’ex calciatore analizza la corsa scudetto indicando nerazzurri e Napoli come le due vere protagoniste del campionato. Intervistato da Il Secolo XIX, Christian Karembeu, centrocampista della Sampdoria tra il 1995 e il 1997, ha parlato della corsa al titolo in Serie A soffermandosi in particolare sull’Inter e sul Napoli. Un’analisi lucida, che individua due squadre sopra le altre per struttura, qualità e guida tecnica. Secondo Karembeu, la lotta scudetto è destinata a essere un duello tra Napoli e Inter. Da una parte la squadra azzurra, trascinata dall’esperienza e dalla mentalità di Antonio Conte, dall’altra i nerazzurri, considerati ancora una delle formazioni più complete del campionato per profondità della rosa e capacità di reggere la pressione nei momenti decisivi della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Karembeu si esprime sull’Inter e sulla corsa scudetto: lotta aperta con il Napoli secondo l’ex Samp

