Milan-Inter Brocchi | Il braccio di Ricci è attaccato al corpo nella dinamica della corsa

Dopo la partita tra Milan e Inter, Cristian Brocchi ha commentato la dinamica di Ricci, evidenziando che il suo braccio era attaccato al corpo durante la corsa. L’ex calciatore e allenatore del Milan ha fornito un’analisi tecnica, spiegando i movimenti del giocatore nel dettaglio. La sua osservazione si è concentrata sugli aspetti fisici e sui comportamenti in campo durante il match.

Il Milan si aggiudica il 246° derby della Madonnina imponendosi sull'Inter per 1-0. Il primo gol ecuadoriano nella storia della stracittadina di Estupinan sull'assist di Fofana ha deciso la partita. La squadra di Allegri si porta a -7 dai nerazzurri, riaccendendo definitivamente la lotta scudetto. Dagli studi del post-partita di 'DAZN', l'ex giocatore e allenatore rossonero Cristian Brocchi è intervenuto per commentare la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter. Di seguito le sue parole. "Questo successo consolida il posto del Milan in Champions League. Recuperare l'Inter rimane difficile, i nerazzurri dovrebbero perdere due partite e pareggiarne una, il Milan vincerle tutte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Inter, Dimarco dopo la sconfitta col Milan: «Rigore? Rivedendo il video, il braccio di Ricci è largo…Sul mio gol sbagliato vi svelo cos’è successo»Tonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Boga convince la...

Perché l’arbitro Doveri non ha dato rigore all’Inter dopo il tocco di braccio di Ricci nel derby col MilanL'arbitro Doveri ha deciso di non assegnare calcio di rigore all'Inter dopo il tocco di braccio in area di Ricci durante il derby col Milan.

