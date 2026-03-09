Milan-Inter 1-0 pareggio ‘annullato’ ai nerazzurri nel recupero Cos’è successo

Nel match tra Milan e Inter di oggi, domenica 8 febbraio, il Milan ha vinto 1-0. Durante il recupero, ai nerazzurri è stato annullato un pareggio. La partita si è conclusa con questa vittoria per i rossoneri, accompagnata da alcune polemiche legate a decisioni arbitrali. Nessun dettaglio sulle dinamiche del gioco o sui momenti salienti oltre a quanto avviene sul risultato finale.

(Adnkronos) – Milan-Inter di oggi, domenica 8 febbraio, finisce con il successo dei rossoneri per 1-0 e un po’ di polemiche. Il motivo? Un gol nerazzurro in pieno recupero, non convalidato. Al 93', il corner di Dimarco pesca Carlos Augusto in area di rigore e l’esterno brasiliano trova la deviazione del pari, ma è tutto fermo. Il gioco non era ripreso perché l’arbitro Doveri non aveva fischiato prima del calcio d’angolo. Il direttore di gara ha spiegato così la situazione ai giocatori in campo e il gioco è successivamente ripreso. Poco dopo, il triplice fischio ha certificato la vittoria del Milan. Un successo che porta la squadra di Allegri a -7 dagli uomini di Chivu, riaprendo di fatto il campionato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

