Inter-Napoli rigore per i nerazzurri e Conte espulso | Vergognatevi Cos’è successo

Durante il match di Serie A tra Inter e Napoli, si è verificato un episodio controverso al 70°, quando l’arbitro Doveri ha assegnato un rigore ai nerazzurri dopo un controllo al Var. La decisione ha suscitato reazioni, culminate con l’espulsione di Conte e un acceso dibattito sul campo. Ecco cosa è successo nel dettaglio di questa partita che ha acceso le tensioni tra le due squadre.

Serie A: Inter-Napoli finisce in parità. McTominay riprende due volte i nerazzurri - I nerazzurri si sono portati in vantaggio per due volte, prima con Dimarco e poi ... torinogranata.it

Antonio Conte furioso per il rigore all’Inter: “Vergognatevi tutti” - Napoli al 70' è stata caratterizzata da un episodio che potrebbe essere decisivo anche in ottica scudetto ... sportal.it

#Inter 2-2 #Napoli : Scott McTominay! #InterNapoli #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Serie A, Inter-Napoli1-1 dopo i primi 45': i nerazzurri cercano la fuga in vetta Verona-Lazio 0-1, autogol di Nelsson. Fiorentina-Milan 1-1. Il Parma espugna Lecce, ieri la Roma ha superato il Sassuolo 2-0. Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Alle 20.45 Inter - facebook.com facebook

