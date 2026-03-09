Il Milan di Massimiliano Allegri si conferma protagonista nei derby cittadini, conquistando una vittoria per 1-0 contro l’Inter nella 28ª giornata di Serie A. Con questa vittoria, i rossoneri ottengono il secondo successo stagionale contro i nerazzurri, una doppietta che non si verificava dal campionato 20102011. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui momenti salienti.

Il Milan di Massimiliano Allegri si conferma padrone assoluto dei derby cittadini. Con la vittoria per 1-0 contro l’Inter nel match della 28ª giornata di Serie A, i rossoneri hanno centrato il doppio successo stagionale contro i cugini nerazzurri – impresa che non accadeva dal campionato 20102011. Il gol di Pervis Estupiñán ha permesso al Diavolo di ridurre il gap in classifica a -7 punti (60 vs 67), riaprendo uno spiraglio nella corsa Scudetto e consolidando il primato rossonero nei confronti diretti recenti. Allegri ha trasformato un Milan reduce da una stagione complicata in una squadra solida e competitiva, con la miglior difesa del torneo (solo 20 gol subiti) e una mentalità vincente nei big match. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Allegri, leader dei derby

Articoli correlati

Leggi anche: Milan-Inter, è di nuovo derby: Allegri e Chivu alla ricerca dei 3 punti

Leao sbaglia, Allegri la prende così...

Aggiornamenti e notizie su Milan Allegri leader dei derby

Temi più discussi: Milan leader nei derby nel segno di Allegri, ma il suo futuro è da decidere: c'entra il mercato; Come ha fatto Allegri a incartare Chivu. Che due come Modric e Rabiot non li ha...; Leao, dal cooling break con Theo Hernandez a leader del Milan: Allegri lo ha plasmato così; Allegri si affida ai leader per il derby: il tecnico del Milan indica i 3 nomi che devono trascinare lo spogliatoio.

Con Allegri il Milan è rinato, gruppo e giocatori tutti dalla parte di Max: ora la società dovrà fare la sua parteMassimiliano Allegri è uno dei maggiori artefici di questo meraviglioso cammino in campionato. Il lavoro di Max è sotto gli occhi di tutti, degli addetti ai lavori e perché ... milannews.it

Il Milan è secondo in campionato grazie al lavoro di Allegri e ora la società deve investireLa rinascita dell’AC Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri: un percorso di crescita e determinazione che richiede un supporto strategico dalla dirigenza. Il ritorno di Massimiliano Allegri sull ... notiziemilan.it

#Milan, #Saelemaekers: "Contro #Dimarco guai perdere la concentrazione. Ieri grande vittoria di squadra" x.com

#BernardoSilva, centrocampista del #ManchesterCity, lascerà i Citizens a zero dopo 9 stagioni. Per il #Milan sarebbe un colpo perfetto in vista della #ChampionsLeague. Nel primo commento la nostra analisi #SempreMilan - facebook.com facebook