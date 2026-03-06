Milan-Inter è di nuovo derby | Allegri e Chivu alla ricerca dei 3 punti

Domenica sera alle 20:45 allo stadio di San Siro si disputa il derby tra Milan e Inter. Entrambe le squadre cercano di ottenere i tre punti in una partita che mette di fronte due compagini con obiettivi diversi in questa stagione. Allegri e Chivu sono gli allenatori delle rispettive squadre e guidano le loro formazioni in questa sfida.

Ormai ci siamo. Domenica sera, alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, il Milan di Massimiliano Allegri e l'Inter di Chivu torneranno a scontrarsi 105 giorni dopo il derby di andata, vinto dai rossoneri grazie ad un gol di Pulisic. Rispetto alla situazione iniziale, tutto è cambiato: l'Inter è prima a ben 10 punti dal Milan grazie a 14 vittorie e un solo pareggio (2-2 contro il Napoli), mentre il Milan rimane fermo a 57 punti. Parlando di derby, come riferito da Tuttosport, l'Inter dopo sei gare vinte, ne ha persi ben quattro e pareggiati due: per loro, in ottica scudetto, basterebbe anche un pareggio, ma l'obiettivo di Chivu è battere il Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

