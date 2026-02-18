Linda McMahon spiega che il suo rapporto con Donald Trump è iniziato nel mondo del wrestling, ma si è evoluto in un ruolo ufficiale alla Casa Bianca. La sua amicizia con l'ex presidente ha portato a una nomina importante, che lei attribuisce a una lunga collaborazione basata sulla fiducia reciproca. McMahon ricorda momenti chiave e incontri che hanno rafforzato il loro legame, portandola a lavorare a stretto contatto con il governo. La sua esperienza dimostra come un rapporto personale possa influenzare anche le decisioni politiche.

Linda McMahon racconta come un rapporto professionale costruito nel mondo del wrestling si sia trasformato in un incarico governativo ai massimi livelli. L’amicizia con Trump nata nei ring della WWE. In una rara apparizione sul podcast Going Ringside, l’ex dirigente della WWE ha ripercorso le origini del suo legame con Donald Trump, nato quasi trent’anni fa. “Ci siamo conosciuti quasi trent’anni fa. Era un grande fan della WWE e ha preso parte ad alcune delle nostre storie, tra quelle con i rating più alti. Siamo diventati amici e tali siamo rimasti. È stato un onore straordinario aver fatto parte del suo gabinetto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Linda McMahon: “Ecco come é nata l’amicizia con Trump ed il mio incarico alla Casa Bianca”

