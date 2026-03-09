Medio Oriente Padre Wasim Salman | rischio ritorno terrorismo internazionale

Padre Wasim Salman, preside del Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica, ha affermato che il conflitto attuale in Medio Oriente è una continuazione diretta della guerra in Iraq. Il religioso siriano ha espresso preoccupazione per il rischio di un ritorno del terrorismo internazionale, sottolineando come la situazione nel Medio Oriente sia ancora molto instabile.

“La guerra che vediamo adesso non è altro che la prosecuzione della guerra in Iraq”, al Tg2000 Padre Wasid Salman, siriano, preside del Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica, uno degli studiosi del mondo islamico più stimati a livello internazionale. “Ho paura che l’instabilità possa aggravarsi nei prossimi giorni”, aggiunge l’esperto. A preoccupare padre Wasid è soprattutto il rischio di una recrudescenza del terrorismo internazionale, con un possibile ritorno – in tempi brevi – di attentati di matrice islamista in Occidente. “Il terrorismo conclude – è una risposta all’Occidente: se voi non vi ritirate dal nostro territorio noi rispondiamo con gli attentati a casa vostra”. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Medio Oriente, Padre Wasim Salman: rischio ritorno terrorismo internazionale Articoli correlati Meloni: “Crisi del diritto internazionale dopo l’Ucraina, il rischio ora è un’escalation in Medio Oriente”La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lancia un nuovo allarme sul quadro internazionale e sulle ripercussioni delle tensioni in Medio Oriente,... Leggi anche: "Affari in Medio Oriente, rischio stop" Medio Oriente, Padre Wasim Salman: rischio ritorno terrorismo internazionale