Marzo è il Mese dell' Udito | visite gratuite nelle Pubbliche Assistenze e nelle farmacie di Pisa e San Giuliano

A marzo, nelle Pubbliche Assistenze e nelle farmacie di Pisa e San Giuliano, vengono offerte visite gratuite dedicate all’udito. L’iniziativa permette ai cittadini di controllare lo stato della propria capacità uditiva senza costi, con l’obiettivo di individuare eventuali cali uditivi e di prevenire problematiche come ipoacusia e sordità. L’intervento si rivolge a chi desidera monitorare la propria salute uditiva in modo semplice e accessibile.

