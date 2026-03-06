Servizio civile 297 posti disponibili nelle pubbliche assistenze liguri | come fare domanda

Il bando del Servizio Civile Universale, pubblicato il 24 febbraio, mette a disposizione 297 posti nelle pubbliche assistenze della Liguria. Il programma è rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano partecipare ai progetti promossi da Anpas. Chi intende iscriversi può consultare le procedure e i requisiti necessari per presentare domanda e prendere parte alle attività di assistenza sul territorio.

Lo scorso 24 febbraio è stato pubblicato il bando del Servizio Civile Universale, che offre ai giovani tra i 18 e i 28 anni l’opportunità di partecipare ai progetti delle Pubbliche Assistenze Anpas della Liguria. Il programma “We reSCUe 2025. Volontari per il soccorso e il trasporto sanitario in Liguria” comprende quattro progetti che coinvolgono le pubbliche assistenze del territorio regionale, dalla Spezia a Imperia, per un totale di 297 posti di Servizio Civile Universale in 91 sedi di attuazione dei progetti. Il progetto ha una durata di 12 mesi, con un monte ore annuale di 1.145 ore articolate su cinque giorni a settimana. Gli operatori... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

