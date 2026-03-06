Mario Biondi ha annunciato il suo primo album di inediti in italiano, intitolato Prova d’autore, previsto in uscita prossimamente. L’artista ha anche comunicato che a maggio partirà un tour nei teatri per presentare il nuovo lavoro. La pubblicazione dell’album e le date del tour sono state rese note ufficialmente.

Mario Biondi annuncia il primo album di inediti in italiano dal titolo Prova d’autore, a maggio in tour nei teatri. Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera internazionale cominciata con l’esplosione del singolo This Is What You Are, contenuto in Handful of Soul. Da quel 2006, la carriera del crooner non si è più fermata, costellata di concerti in tutta Europa e nel mondo, con un record di 50 Paesi in cui si è esibito, e con certificazioni Oro e Platino dei suoi album. Il 10 aprile uscirà Prova d’autore, il primo album in italiano del crooner, un’opera che lo vede protagonista assoluto non solo come interprete, ma anche come autore e compositore e di cui ha curato arrangiamenti e produzione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Mario Biondi annuncia il primo album in italiano Prova d’autore

