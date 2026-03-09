Magnetismo e grafene | 9 bande energetiche rivelano un’unica legge

Un gruppo di ricercatori dell’Università dell’Illinois ha scoperto che i sistemi magnetici bidimensionali seguono le stesse leggi matematiche degli elettroni nel grafene. Attraverso lo studio di nove bande energetiche, hanno evidenziato un comportamento comune tra questi materiali. La ricerca si concentra sui principi che regolano le proprietà di questi sistemi e la loro descrizione attraverso equazioni condivise.

Un team di ricercatori dell'Università dell'Illinois ha dimostrato che sistemi magnetici bidimensionali obbediscono alle stesse equazioni matematiche degli elettroni nel grafene. Questa scoperta, pubblicata su Physical Review X, rivela una struttura comune tra fenomeni finora studiati separatamente e apre la strada a nuovi dispositivi per le comunicazioni wireless. I fisici hanno ingegnerizzato un film magnetico con fori disposti in geometria esagonale, replicando il reticolo del grafene. L'analisi ha identificato nove bande energetiche distinte che mostrano comportamenti inattesi come onde prive di massa ed effetti topologici. La convergenza matematica tra magnetismo ed elettronica.