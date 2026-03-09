Macchinari rigenerati | la sfida green di Ferwood

Ferwood si occupa di recupero e rigenerazione di macchinari industriali, affrontando una sfida green nel settore. L'azienda si specializza nel ripristino di apparecchiature usate, offrendo soluzioni che puntano a ridurre lo spreco e l'impatto ambientale. I macchinari rigenerati vengono preparati per essere riutilizzati, contribuendo a un ciclo produttivo più sostenibile.

IL RECUPERO e la rigenerazione possono riguardare anche gli apparati industriali. Ferwood – quartier generale di Pollenzo, in provincia di Cuneo, dove l’azienda è nata e ha tuttora la sua sede principale a cui si sono aggiunte filiali in Usa, Regno Unito, Francia, Spagna, Polonia – infatti, si dedica al recupero di macchine per la lavorazione del legno, che rigenera attraverso un preciso programma di ricondizionamento. Le macchine non solo tornano così a nuova vita dal punto di vista meccanico, ma vengono sottoposte anche a una rigenerazione e attualizzazione tecnologica, per riportarle a standard di qualità elevati e moderni. In questo modo, il ciclo di vita delle macchine viene allungato e si rigenera valore, che viene reinserito nel mercato globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

