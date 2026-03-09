Lunanzio arriva a Pisa con lo spettacolo ' Lunanzio e il drago'

Lunanzio, il personaggio creato da Loris Fabiani, si presenta a Pisa con lo spettacolo “Lunanzio e il Drago”, che sarà in scena l’11 marzo al Teatro Nuovo. La rappresentazione vede protagonista Lunanzio in un racconto che coinvolge il suo incontro con un drago. La data e il luogo sono stati annunciati per questa produzione teatrale.

Arriva a Pisa Lunanzio, il personaggio surreale creato da Loris Fabiani, protagonista dello spettacolo "Lunanzio e il Drago", in scena l'11 marzo al Teatro Nuovo.Dopo aver conquistato il pubblico della televisione e del web con il suo stile inconfondibile, Lunanzio porta a teatro uno spettacolo che trascina gli spettatori nel suo universo fatto di logiche imprevedibili, riflessioni stralunate e dialoghi irresistibili con il pubblico."Lunanzio e il Drago" è un viaggio comico dentro la mente del personaggio: tra racconti improbabili, pensieri fuori traiettoria e incontri con creature immaginarie, Lunanzio accompagna il pubblico in uno spettacolo dove la realtà si piega continuamente alle sue regole eccentriche.

