Lunanzio e il drago a Montagnana

Dopo il successo di "Quid ridet?", che ha conquistato teatri e pubblici in tutta Italia, Lunanzio è pronto a ripiombare in sala con la sua nuova avventura live: "Lunanzio e il Drago". Stavolta, però, non è lui a scegliere il palcoscenico: è il pubblico a chiamarlo verso l'unico rifugio sicuro in.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Incontro con l'autore Alessandro MontagnanaSabato 20 alle 16:30, in libreria, si terrà un incontro con l'autore e illustratore Alessandro Montagnana.

Loris Fabiani - Lunanzio e il Drago; Loris Fabiani - Lunanzio e il Drago - Eventi nel Salento - Lecce; Ferrara | Loris Fabiani - Lunanzio e il Drago; Arezzo | Loris Fabiani - Lunanzio e il Drago.

Persiceto: a teatro con Lunanzio e il Drago - Dopo il successo del precedente spettacolo Quid ridet?, Loris Fabiani e il suo alter ego comico Lunanzio tornano in scena con una nuova avventura, ironica e imprevedibile Lunanzio e il Drago. Chia ... cartabiancanews.com

Chi è Loris Fabiani, il comico Lunanzio nel cast di LOL 4 - Loris Fabiani è il vincitore della prima edizione di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro ed è così diventato l’ultimo concorrente mancante all’appello del cast di LOL 4. Con il suo personaggio ... deejay.it

Il 22 gennaio al Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto, salirà sul palco Loris Fabiani, con Lunanzio e il Drago Lunanzio, alter ego comico e visionario di Loris Fabiani, conduce gli spettatori in un’avventura ironica e imprevedibile, tra creature incredibili - facebook.com facebook