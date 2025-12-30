Dopo 20 anni in aeroporto lavoratore trasferito l' Ugl Sicurezza Civile denuncia condotta antisindacale da parte dell' istituto Aquila

Dopo vent’anni di servizio in aeroporto, un lavoratore è stato trasferito dall’istituto Aquila Spa. La Ugl Sicurezza Civile Abruzzo denuncia questa decisione come una condotta antisindacale, criticando l’operato della direzione. La segreteria regionale esprime la propria solidarietà e attenzione alle tematiche di tutela dei rappresentanti sindacali, ribadendo l’importanza di rispettare i diritti dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

«La segreteria regionale della Ugl Sicurezza Civile Abruzzo esprime ferma condanna nei confronti della direzione dell'istituto di vigilanza Aquila Spa per il provvedimento di trasferimento disposto nei confronti di un nostro rappresentante sindacale. Il lavoratore è stato rimosso dalla propria.

