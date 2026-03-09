Leverkusen-Arsenal Champions League 11-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Gunners alla BayArena per chiudere subito il discorso qualificazione

L’Arsenal affronta il Leverkusen nella partita degli ottavi di finale di Champions League, in programma il 11 marzo 2026 alle 18:45 alla BayArena. La squadra inglese di Arteta gioca per consolidare la qualificazione, mentre il club tedesco di Hjulmand cerca di invertire il risultato a proprio favore. Le formazioni e le quote sono già state annunciate, e i pronostici sono stati formulati in vista di questa sfida.

Ottavi di finale di Champions League e l’Arsenal di Arteta è impegnato nella delicata sfida sul campo del Leverkusen di Hjulmand. Il werkself intanto è uscito con un pareggio che sa di beffa da Friburgo, dopo aver segnato 3 gol ad una squadra che in casa è estremamente solida e assaporato per lunghi tratti un successo pesante in zona Champions. Quarta gara delle ultime. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

