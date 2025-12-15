Nella puntata di oggi de L'Eredità, andata in onda lunedì 15 dicembre, si è sollevato un sospetto durante la Ghigliottina, coinvolgendo Marco Liorni e Marcello. L'episodio ha suscitato discussioni tra i telespettatori, aggiungendo un elemento di suspense alla trasmissione.

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, pesante sospetto alla Ghigliottina: "Strano che Liorni e Marcello..."

Oggi lunedì 15 dicembre è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Stefano, il nuovo campione del gioco. Con lui hanno giocato come concorrenti: Roma da Napoli, Gianmarco da Iglesias, Marcello alla trentesima puntata, Stefania da Asti, Fabrizio che fa il geometra, Emilia da Roma. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio. Marcello ha festeggiato la sua 30esima puntata con la Ghigliottina. Il super campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 155mila euro: il montepremi finale. Liberoquotidiano.it

Raccoglie un eredita’pesante, ma il coraggio e l’energia di un giovane sarà linfa vitale per una regione che produce. - facebook.com facebook