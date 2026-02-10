La prossima Paris Fashion Week si avvicina e il calendario ufficiale è stato appena annunciato. La stagione porta con sé alcune assenze importanti, ma anche alcune novità che potrebbero cambiare gli equilibri. Molti brand storici tornano in scena, mentre altri fanno il loro debutto. La kermesse promette di essere ricca di sorprese, tra sfilate attese e qualche cambiamento rispetto agli anni passati.

I l calendario ufficiale della Paris Fashion Week è stato svelato e preannuncia una stagione di assestamenti, passaggi di testimone e nuove conferme. Tra un debutto molto atteso, un addio che chiude un capitolo e una sequenza di seconde collezioni chiamate a consolidare una visione, la moda parigina guarda al futuro con passo misurato. Meghan Markle, colpo di scena alla Paris Fashion Week: in total white per Balenciaga X La settimana dedicata al womenswear Autunno-Inverno 2026 2027, in programma dal 2 al 10 marzo, conterà 68 sfilate e 31 presentazioni: numeri leggermente più contenuti rispetto alla stagione Fall 2025, ma sufficienti a delineare una mappa precisa del nuovo stile parigino, tra grandi maison, giovani direzioni artistiche e momenti destinati a segnare la moda che verrà. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Grandi assenze e qualche novità: il calendario della prossima Paris Fashion Week 2026

Milano Fashion Week Uomo 2026 si svolgerà a gennaio, offrendo un’occasione per scoprire le nuove collezioni e i debutti di designer emergenti e affermati.

La Milano Fashion Week AI 2026 prende il via con grande entusiasmo.

