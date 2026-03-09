Lazio-Sassuolo | Sarri contro Grosso la sfida decisiva

Lunedì sera, il 9 marzo 2026, la Lazio affronterà il Sassuolo in una partita che si presenta come un momento importante per entrambe le formazioni. Sarri e Grosso sono gli allenatori delle squadre coinvolte e guideranno i rispettivi gruppi in questa sfida. La gara si svolgerà allo stadio di Roma, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre.

La partita di lunedì sera, 9 marzo 2026, vedrà la Lazio affrontare il Sassuolo in un incontro che promette di essere decisivo per entrambe le squadre. I biancocelesti, guidati da Sarri, cercano di rimediare alla sconfitta subita contro il Torino, mentre i neroverdi di Grosso arrivano dalla vittoria casalinga contro l'Atalanta. L'incontro si svolgerà nell'ambito della 28esima giornata di Serie A, con una diretta televisiva e streaming prevista per questa serata particolare. Il contesto sportivo è carico di aspettative: la squadra romana arriva da un pareggio a due reti nella semifinale d'andata di Coppa Italia, un risultato che lascia intendere una certa instabilità difensiva.