Lazio-Sassuolo lunedì 09 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Portiere esordiente per Sarri

Lunedì sera alle 20:45 si gioca all’Olimpico la partita tra Lazio e Sassuolo, valida per il 28esimo turno di Serie A. La sfida vede il portiere esordiente tra le fila della Lazio, con le formazioni ufficiali già annunciate. Sono disponibili anche quote e pronostici per questa partita, che chiude il turno di campionato.

Il 28esimo turno della Serie A si conclude lunedì sera con la partita dell'Olimpico fra Lazio e Sassuolo. I biancocelesti sono reduci dalla prestazione deludente sul campo del Torino nello scorso weekend e dalle fatiche di Coppa Italia con la semifinale d'andata giocata mercoledì contro l'Atalanta, dove però hanno fatto molto meglio nonostante il pari. LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. La Lazio sfida il Sassuolo nel Monday Night della 28^ giornata di Serie A, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW lunedì 9 marzo alle 20.45. Sarri perde Provedel (operazio...