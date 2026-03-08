Lazio-Sassuolo lunedì 09 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì sera alle 20:45 si gioca all'Olimpico Lazio-Sassuolo, partita valida per il 28esimo turno di Serie A. La sfida coinvolge le formazioni che si preparano a scendere in campo con le rispettive rose. Le quote e i pronostici sono stati già pubblicati, e le due squadre si affrontano in un match che chiude il turno.

Il 28esimo turno della Serie A si conclude lunedì sera con la partita dell’Olimpico fra Lazio e Sassuolo. I biancocelesti sono reduci dalla prestazione deludente sul campo del Torino nello scorso weekend e dalle fatiche di Coppa Italia con la semifinale d’andata giocata mercoledì contro l’Atalanta, dove però hanno fatto molto meglio nonostante il pari.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lazio-Sassuolo (lunedì 09 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Dunkerque-Reims (lunedì 09 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl Dunkerque spera di vincere per agganciare il quinto posto in classifica, detenuto dal Red Star 93 che ha esattamente tre punti in più ma ha già... Una selezione di notizie su Lazio Sassuolo lunedì 09 marzo 2026 ore.... Temi più discussi: LAZIO-SASSUOLO: info sulla prevendita per il Settore Ospiti; Lazio-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Serie A: Lazio-Sassuolo in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA; Lazio - Sassuolo: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni. Pronostico Lazio-Sassuolo: debutto da sogno per il nuovo portiereLazio-Sassuolo è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni del match di Serie ALa Lazio sfida il Sassuolo nel Monday Night della 28^ giornata di Serie A, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW lunedì 9 marzo alle 20.45. Sarri perde Provedel (operazio ... sport.sky.it Lazio, la probabile formazione in vista del match contro il Sassuolo https://tinyurl.com/yc8984ya - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Lazio- #Sassuolo x.com