Lavena | Polizia ferma ladri dopo inseguimento

Una pattuglia della Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa ha fermato un veicolo sospetto coinvolto in furti nei supermercati della zona. L'azione, svoltasi nella giornata di lunedì 9 marzo 2026, ha permesso di bloccare i responsabili e prevenire ulteriori sottrazioni nel territorio. Gli agenti hanno riconosciuto il mezzo dopo averlo nelle settimane precedenti collegato a reati contro la proprietà. Un occupante era già stato colto in flagranza di reato la settimana prima, ma la quantità dei beni rubati non giustificava l'arresto immediato. Oggi, invece, un breve inseguimento ha portato al blocco del veicolo e all'identificazione delle persone a bordo.