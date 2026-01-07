Fatale un intervento di chirurgia estetica La famosa muore a 38 anni | tutti increduli

Una notizia di recente diffusione riporta la scomparsa di una nota figura a soli 38 anni, a seguito di un intervento di chirurgia estetica. La vicenda, inizialmente riportata dai media russi e poi ripresa a livello internazionale, ha suscitato grande sorpresa tra i suoi follower, che avevano seguito con interesse e affetto la sua storia di vita tra due Paesi.

La notizia è emersa nelle ultime ore, iniziando a circolare prima tra i media russi e poi anche sulla stampa internazionale, lasciando sgomenta una comunità di follower che per anni aveva seguito con affetto il racconto di una vita divisa tra due Paesi. A perdere la vita è stata Yulia Burtseva, influencer russa di 38 anni, molto conosciuta sui social, morta il 4 gennaio 2025 dopo un intervento di chirurgia estetica effettuato in una clinica privata della capitale russa. Una vicenda che si è trasformata rapidamente da semplice operazione programmata a tragedia improvvisa. Da tempo Burtseva viveva in Italia, a Napoli, dove si era trasferita nel 2020 insieme al marito Giuseppe e alla figlia piccola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Malore fatale in casa: muore una donna di 58 anni, vano l’intervento della Croce Rossa di Lurago d’Erba

Leggi anche: Yulia Burtseva, influencer russa a Napoli, muore durante chirurgia estetica: aperta inchiesta

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Genny Urtis racconta tutto, Selvaggia Lucarelli al Bisturi Fatale | Ecco gli interventi che si è fatta; Yulia Burtseva, morta a 38 anni l'influencer russa che viveva a Napoli: fatale intervento di chirurgia estetica; Francesco Chiofalo: “Insinuano che io abbia rifatto le labbra ma è l’unica cosa che non ho mai ritoccato, ecco perché”; Selvaggia Lucarelli svelata: Genny Urtis rivela il Bisturi Fatale e gli interventi mai confessati.

Morte dopo la chirurgia estetica, da Ana Sergia Alcivar Chenche a Margaret Spada, Simonetta Kalfus e Sabrina Nardella: quando il ritocco diventa fatale - Dopo i recenti casi, l’AICPE (Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica) e la SICPRE (Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica) hanno ribadito la necessità di ... leggo.it

Morte dopo la chirurgia estetica, da Ana Sergia Alcivar Chenche a Margaret Spada, Simonetta Kalfus e Sabrina Nardella: quando il ritocco diventa fatale - Dietro queste morti c’è un filo rosso fatto di deregolamentazione, pubblicità ingannevoli, carenze di vigilanza e scarsa consapevolezza pubblica. leggo.it

Selvaggia Lucarelli svelata: Genny Urtis rivela il Bisturi Fatale e gli interventi mai confessati - Analisi delle presunte procedure estetiche di Selvaggia LucarelliGenny Urtis rilancia il suo format Instagram “Bisturi Fatale” puntando l’attenzione s ... assodigitale.it