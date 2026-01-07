I dubbi di Amorim sullo United | Sapeva che avrebbe perso guardando i giocatori allacciarsi le scarpe
Ruben Amorim ha espresso dubbi riguardo al Manchester United, evidenziando un dettaglio osservato prima di una partita. Secondo l’allenatore, i giocatori sembravano poco concentrati, tanto da far pensare a una possibile sconfitta già guardando come si allacciavano le scarpe. Questo commento riflette le sue preoccupazioni sulla preparazione e sull’atteggiamento del team, evidenziando un atteggiamento critico e attento alle piccole cose.
