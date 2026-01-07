Ruben Amorim ha espresso dubbi riguardo al Manchester United, evidenziando un dettaglio osservato prima di una partita. Secondo l’allenatore, i giocatori sembravano poco concentrati, tanto da far pensare a una possibile sconfitta già guardando come si allacciavano le scarpe. Questo commento riflette le sue preoccupazioni sulla preparazione e sull’atteggiamento del team, evidenziando un atteggiamento critico e attento alle piccole cose.

Ruben Amorim aveva da tempo seri dubbi sul Manchester United e i suoi giocatori tanto da notare un dettaglio prima di una partita: "Sapeva che avrebbero perso guardando i giocatori allacciarsi le scarpe". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Amorim sfida lo United dopo l’infortunio di Bruno Fernandes: “Molti giocatori devono farsi avanti”

Leggi anche: “Tanto già si sapeva chi avrebbe vinto” e altre scuse sbagliate sull’esito delle Regionali 2025

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

I dubbi di Amorim sullo United: “Sapeva che avrebbe perso guardando i giocatori allacciarsi le scarpe” - Ruben Amorim aveva da tempo seri dubbi sul Manchester United e i suoi giocatori tanto da notare un dettaglio prima di una partita: "Sapeva che avrebbero ... fanpage.it