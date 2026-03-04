Missile balistico iraniano abbattuto dalla Nato | era diretto in Turchia

Un missile balistico lanciato dall’Iran, che aveva attraversato Siria e Iraq, è stato abbattuto dalle difese aeree della Nato nel Mediterraneo orientale. Era diretto verso lo spazio aereo della Turchia. La Nato ha confermato che il missile è stato neutralizzato prima di raggiungere il suo obiettivo. Nessun altro dettaglio riguardante eventuali danni o conseguenze è stato comunicato.

È stato colpito nel Mediterraneo orientale e, come ha spiegato il governo di Ankara, era diretto verso lo spazio aereo turco. Un missile balistico lanciato dall’Iran e diretto verso lo spazio aereo della Turchia dopo aver attraversato Siria e Iraq è stato distrutto dalle difese aeree della Nato nel Mediterraneo orientale. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Ankara. I detriti del missile sono caduti nel distretto di Dörtyol, nella provincia di Hatay: non ci sono state vittime o feriti nell’incidente. La Turchia, spiega il ministero, si è riservata «il diritto di rispondere a qualsiasi azione ostile nei suoi confronti», avvertendo «le parti di astenersi da qualsiasi misura che possa aggravare il conflitto». 🔗 Leggi su Lettera43.it

