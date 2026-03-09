La nazionale di calcio dell'Iraq ha chiesto di spostare lo spareggio per la qualificazione ai Mondiali 2026, previsto a fine marzo in Messico. La richiesta arriva a causa del prolungarsi del conflitto in Medio Oriente, che coinvolge direttamente il paese. La FIFA deve decidere se accogliere o meno questa richiesta di rinvio.

AGI - Alla luce del protrarsi del conflitto in Medio Oriente, la nazionale di calcio dell'Iraq ha chiesto un rinvio dello spareggio per la qualificazione ai mondiali 2026 in programma a fine mese in Messico. Lo ha reso noto il ct, l'australiano Graham Arnold. L'Iraq il 31 marzo dovrebbe affrontare a Monterrey la vincente tra Suriname e Bolivia nei playoff per accedere alla Coppa del mondo che si terrà da giugno a luglio in Canada, Stati Uniti e Messico. L'Iraq teme di non riuscire a trasferire tutti i suoi giocatori in Messico a causa della chiusura del suo spazio aereo fino al termine della guerra e ha respinto una proposta della Fifa di far arrivare via terra a Istanbul i calciatori perché questo comporterebbe un viaggio in pullman di 25 ore. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mondiali 2026: Iraq chiede rinvio playoff di fine marzo

