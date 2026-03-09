In Europa, la posizione ufficiale sulle guerre spesso si limita a un silenzio che molti interpretano come complicità. La politica dell’Unione europea si trova di fronte a situazioni in cui l’assenza di dichiarazioni o azioni chiare lascia spazio a interpretazioni ambigue. Questa zona grigia solleva domande sulla reale volontà di intervenire o condannare i conflitti, lasciando spesso il campo a un’assenza di presa di posizione.

Ricordatevi della vostra umanità, e dimenticate il resto. Con queste parole, nel 1955, Bertrand Russell e Albert Einstein concludevano il celebre Manifesto Russell-Einstein, scritto nel pieno della Guerra fredda per mettere in guardia il mondo dal rischio di un conflitto nucleare. Era un appello semplice e radicale: prima di ogni ragione di Stato, prima di ogni alleanza, prima di ogni strategia militare, viene l’umanità. Settant’anni dopo, quella frase suona meno come un monito storico e più come un interrogativo rivolto al nostro presente. Mentre il Medio Oriente torna a essere attraversato da un’escalation che coinvolge direttamente gli Stati Uniti, Israele e l’Iran, il dibattito politico europeo, e italiano in particolare, appare sospeso in una zona grigia fatta di cautela, rinvii, dichiarazioni misurate fino alla neutralità retorica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La zona grigia della politica Ue sulle guerre: il silenzio in certi casi è complicità

