Dalle balette alla Hall of Fame | un documentario racconta la vita di Gianni Clerici

Il documentario su Gianni Clerici nasce dalla passione di Francesco Zarzana, che ne ha curato regia e scrittura, e dal contributo musicale dei Jalisse. La produzione approfondisce la carriera del noto appassionato di tennis, mettendo in luce i momenti salienti della sua vita e il suo ruolo come narratore dello sport. Il film include anche immagini inedite e testimonianze che rivelano aspetti meno noti del suo percorso. La pellicola si propone di catturare l’essenza di Clerici e il suo impatto nel mondo del tennis.

Un’ora di racconti, aneddoti, ricordi. E una preziosa testimonianza, quella dell’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato. Nel documentario c’è tutta la passione che Gianni Clerici, “cantore della bellezza” ha messo nella sua vita dedicata, appunto, allo sport che ha preferito tra i tanti provati, vissuti e amati. La jesina Carla Saveri, che lo ha ideato e prodotto, ha voluto dedicare questo omaggio, presentato a Milano nella piazza di Casa Lombardia, alla presenza del presidente Attilio Fontana e di tante autorità di Veneto e Marche, a un uomo che ha conosciuto e vissuto per la condivisione del club delle Balette (a Jesi ci sono nove balette), associazione culturale voluta dallo “scriba del tennis” Gianni Clerici, che si propone lo studio delle origini e la valorizzazione dei giochi con la palla in Italia, da cui derivano discipline attuali e molto praticate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

