Tra il Carpi e Cortesi la storia finisce qui E’ andato all’Arezzo per 200mila euro

Tra il Carpi e Cortesi si conclude la vicenda della cessione all’Arezzo, con un accordo finalizzato a circa 200 mila euro. La trattativa si è chiusa definitivamente, coinvolgendo il trasferimento del capitano biancorosso alla squadra toscana. La formula prevede bonus legati a presenze, gol e promozione in Serie B, senza contropartite tecniche. Questa operazione segna la fine di una lunga fase di negoziazioni tra le due società.

Il caso-Cortesi si è chiuso in modo definitivo ieri per il Carpi. In mattinata il club biancorosso e l’ Arezzo hanno trovato l’accordo per la cessione in Toscana del capitano: si parla di una cifra attorno ai 200mila euro (senza contropartite tecniche che al Carpi non interessavano) con l’aggiunta di alcuni bonus legati a presenze, gol e promozione in B del club toscano. Il Carpi perde dunque il suo capitano e trascinatore degli ultimi 12 mesi, autore di 13 reti e 9 assist nell’anno solare 2025, di cui 6 con 6 assist nelle 18 gare giocate da agosto ad oggi. In tutto per lui sono 75 i gettoni con 20 reti e 17 assist in maglia biancorossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

.Serie C. Carpi, Puletto: "Voglio il riscatto». Cortesi ormai aspetta l’ArezzoNella Serie C, i percorsi di Filippo Puletto e Matteo Cortesi, entrambi in maglia Carpi, si stanno delineando in direzioni diverse.

Arezzo, un altro innesto per puntare alla B. Preso il trequartista Cortesi dal CarpiL’Arezzo annuncia l’ingaggio del trequartista Cortesi dal Carpi, rafforzando la propria rosa in vista della corsa alla promozione in serie B.

