La Pro Loco di Morbegno ottiene il marchio Valtellina

La Pro Loco di Morbegno Aps ha ricevuto ufficialmente il marchio territoriale “Valtellina”. Questa concessione rappresenta un passo importante per l’associazione, che ora potrà utilizzare il marchio per promuovere il territorio e le sue eccellenze. La decisione è stata comunicata recentemente e apre nuove opportunità di collaborazione con enti e imprese locali.

La partnership prenderà il via già nei prossimi giorni in occasione dei Campionati Mondiali Indoor di Tiro alla Fune, in programma dal 12 al 15 marzo a Taipei. All'evento internazionale sarà presente anche la squadra della Pro Loco di Morbegno insieme alla FIGeST, che rappresenterà il territorio valtellinese nelle competizioni. Per l'occasione è stata realizzata una maglietta ufficiale dedicata agli atleti, con l'obiettivo di portare il nome della Valtellina e di Morbegno in un contesto sportivo di livello mondiale. A guidare la spedizione sarà Elisabetta Zingaro, responsabile della delegazione della Pro Loco, che seguirà l'iniziativa anche...

