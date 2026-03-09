La Lazio torna al successo Marusic beffa il Sassuolo al 92?

La Lazio ha ottenuto una vittoria casalinga dopo più di un mese grazie a un gol di Marusic al 92° minuto, che ha battuto il Sassuolo. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, segnando il ritorno al successo per i biancocelesti. La gara si è svolta allo stadio romano, con il gol decisivo siglato all’ultimo minuto di gioco.

ROMA (ITALPRESS) – La Lazio torna alla vittoria dopo oltre un mese e lo fa di nuovo in casa: in un Olimpico ancora deserto per la protesta dei tifosi nei confronti della società, gli uomini di Sarri si impongono per 2-1 sul Sassuolo grazie al gol allo scadere di Marusic, dopo che nel primo tempo Laurientè aveva risposto a Maldini. Un successo che porta i biancocelesti a quota 37 punti, uno in meno rispetto agli emiliani. Sarri conferma lo stesso undici che ha pareggiato in Coppa Italia contro l'Atalanta, con l'eccezione del debutto tra i pali di Motta al posto dell'infortunato Provedel, la cui stagione è finita. Grosso, invece, concede una...