Durante un intervento pubblico, un rappresentante politico ha affermato che la guerra in Iran sarebbe imputabile all’invasione del Donbass da parte di Putin, accusandolo di aver violato le regole internazionali. La dichiarazione ha suscitato molte reazioni e discussioni tra gli osservatori, che hanno analizzato le parole pronunciate e le implicazioni di questa accusa. La questione resta al centro del dibattito pubblico e politico.

La Meloni l’ha sparata grossa: ha detto che la guerra in Iran è colpa di Putin che ha fatto saltare le regole internazionali con l’invasione del Donbass. Ugo Boninivia email Gentile lettore, l’aveva detto anche al Tg5 e chissà quale profondo pensiero crede di aver espresso. Ma sa bene che trattasi di corazzata Kotiomkin, sinonimo di “cagata pazzesca” nel dizionario del ragionier Fantozzi. Al solito spara balle a solo uso e consumo dei tanti allocchi. Le famose regole sono state infrante a più riprese dagli Usa negli ultimi 30 anni, spesso in compagnia dell’Italia e altri vassalli della Nato. Ricordo solo i maggiori episodi. 1997:... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

