Cari lettori, benvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti dagli Stati Uniti. Io sono Francesca Salvatore e, come ogni giovedì, vi giungerà una mail con tutto ciò che vi serve per comprendere come si è mossa Washington negli ultimi sette giorni. Questa settimana, solo per gli abbonati, un pezzo che racconta la recente proposta di Donald Trump, che ha evocato il ritorno delle corazzate nella Marina degli Stati Uniti ha avuto un’eco immediata ben oltre i confini americani, non tanto per la sua concretezza quanto per il carico simbolico e strategico che porta con sé. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideUsa – La corazzata Trumpenkin

Leggi anche: INSIDEUSA-La Nuova Frontiera (chiusa)

Leggi anche: iNSIDEUSA-Donald, il Messia