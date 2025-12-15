Zanetti e Francesco Totti ritornano a giocare a calcio! Ecco l’annuncio che sta facendo il giro del web

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zanetti e Francesco Totti tornano in campo, pronti a rivivere la passione del calcio in un evento speciale. Il 28 marzo 2026, il Palaeur di Roma ospiterà la prima edizione di “Operazione Nostalgia” indoor, un appuntamento che celebra il passato e il presente del calcio italiano attraverso i grandi capitani.

zanetti e francesco totti ritornano a giocare a calcio ecco l8217annuncio che sta facendo il giro del web

© Calcionews24.com - Zanetti e Francesco Totti ritornano a giocare a calcio! Ecco l’annuncio che sta facendo il giro del web

Zanetti torna in campo con Operazione Nostalgia indoor: l’annuncio social con Totti Il mondo del calcio romantico si prepara a un evento unico: il prossimo 28 marzo 2026, il Palaeur di Roma ospiterà la prima edizione indoor di “Operazione Nostalgia”, con un format capace di unire passato e presente attraverso il richiamo dei grandi capitani. . Calcionews24.com

Momentazo dedicado al Capitano en la Curva Sud

Video Momentazo dedicado al Capitano en la Curva Sud

Da Totti a Zanetti, da Adriano a Stoichkov: quante stelle al Tardini di Parma, l'8 giugno c'è il raduno di Operazione Nostalgia! - Gianfranco Zola, Juan Sebastian Veron, Hristo Stoichkov, Dino Baggio, Diego Fuser, ma non solo: ci saranno anche Francesco Totti, Javier Zanetti, Adriano e altre storiche bandiere del calcio italiano. calciomercato.com

Roma, il Campidoglio contro Francesco Totti per un ripostiglio abusivo: la sanatoria negata ritorna al Tar - Sulla legittimità del ripostiglio vicino alla piscina della villa all’Axa di Francesco Totti, ritorna alla casella di partenza il braccio di ferro tra lo storico numero 10 giallorosso e il Campidoglio ... roma.corriere.it