Zanetti e Francesco Totti ritornano a giocare a calcio! Ecco l’annuncio che sta facendo il giro del web
Zanetti e Francesco Totti tornano in campo, pronti a rivivere la passione del calcio in un evento speciale. Il 28 marzo 2026, il Palaeur di Roma ospiterà la prima edizione di “Operazione Nostalgia” indoor, un appuntamento che celebra il passato e il presente del calcio italiano attraverso i grandi capitani.
Il mondo del calcio romantico si prepara a un evento unico: il prossimo 28 marzo 2026, il Palaeur di Roma ospiterà la prima edizione indoor di "Operazione Nostalgia", con un format capace di unire passato e presente attraverso il richiamo dei grandi capitani.
Momentazo dedicado al Capitano en la Curva Sud
