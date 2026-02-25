A marzo torna la Viareggio Women’s Cup | ecco quando giocherà il Milan Femminile Primavera

Con la primavera alle porte si avvicina anche il noto torneo internazionale "Viareggio Women's Cup", in programma dal 9 al 12 marzo. Nelle ultime edizioni, il Milan Femminile Primavera è sempre stato protagonista, con diverse finali e vittorie. Di seguito la presentazione del torneo dal sito ufficiale del Milan. (fonte acmilan.com) - La primavera si avvicina, e sta per tornare un classico appuntamento del calcio giovanile internazionale. Tra il 9 e il 12 marzo andrà in scena la 7ª Viareggio Women's Cup, competizione che ha visto il Milan raggiungere la Finale nelle ultime quattro edizioni. Le vittorie del 2023 e del 2024 (in entrambi i casi contro la Rappresentativa U19 della Lega Nazionale Dilettanti), le sconfitte del 2022 col Brøndby e del 2025 con la Juventus: rossonere sempre protagoniste. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

