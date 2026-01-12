Juan Jesus | San Siro campo difficilissimo pareggio giusto
Dopo la partita tra Inter e Napoli, Juan Jesus ha commentato le difficoltà di San Siro definendolo un campo complicato. L'ex difensore azzurro ha ritenuto che il pareggio fosse il risultato più equo considerando l’andamento della gara e le prestazioni difensive delle due squadre. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulla difficoltà di affrontare un ambiente così impegnativo e sulla validità del punteggio finale.
Nel post-partita di Inter-Napoli ha parlato anche Juan Jesus a Dazn, soffermandosi sulla prestazione difensiva, sul duello . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
