Jovanotti in Australia al via al suo tour mondiale
Jovanotti ha iniziato il suo tour mondiale in Australia con lo spettacolo intitolato “L’Arca di Lorè”. Sul palco ha eseguito alcuni dei suoi più noti successi e ha dedicato spazio a un omaggio alla cultura italiana. La tournée è partita con una performance davanti al pubblico australiano, segnando l’inizio di una serie di concerti in diverse città del mondo.
Jovanotti in Australia ha dato il via al suo tour mondiale intitolato "L'Arca di Lorè". Sul palco tutti i suoi più grandi successi ma anche un omaggio alla storia e alla cultura italiana. Servizio di Francesco Durante TG2000.
