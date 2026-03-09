Jovanotti in Australia al via al suo tour mondiale

Jovanotti ha iniziato il suo tour mondiale in Australia con lo spettacolo intitolato “L’Arca di Lorè”. Sul palco ha eseguito alcuni dei suoi più noti successi e ha dedicato spazio a un omaggio alla cultura italiana. La tournée è partita con una performance davanti al pubblico australiano, segnando l’inizio di una serie di concerti in diverse città del mondo.