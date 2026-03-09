Il presidente della Regione Lazio ha commentato con soddisfazione il rientro della squadra di pallavolo di Cisterna, proveniente dagli Emirati Arabi. La squadra era rimasta bloccata all’estero a causa dell’inizio del conflitto in Iran, ma ora è tornata in Italia. La notizia è stata comunicata ufficialmente tramite una nota, evidenziando la fine di questa situazione di emergenza.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha espresso la sua soddisfazione attraverso una nota ufficiale per il rientro della squadra di pallavolo di Cisterna, situata in provincia di Latina, che era stata bloccata negli Emirati Arabi a causa dell’inizio della guerra in Iran. “Sono davvero felice che gli atleti e lo staff del Cisterna Volley siano finalmente tornati a casa – afferma Rocca – nel loro palazzetto dello sport di Cisterna. Sono stati giorni di grande preoccupazione per le loro famiglie, per la società e per tutti coloro che hanno seguito con apprensione questa vicenda. Erano arrivati negli Emirati Arabi per un torneo solo due giorni prima dell’inizio della crisi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Iran: Rocca, felice per rientro a casa del Cisterna Volley da Emirati Arabi

Articoli correlati

Leggi anche: Italia sulla soglia della guerra, droni Usa partiti da Sigonella verso Iran e 2 aerei cisterna italiani negli Emirati Arabi

Contenuti utili per approfondire Cisterna Volley da

Finalmente a casa, il Cisterna Volley è rientrato da Dubai: La paura è stata tantaAd accogliere squadra, staff e dirigenti un centinaio di persone tra tifosi e familiari. Il presidente Rocca: Bentornati. Il Lazio è orgoglioso di voi ... latinatoday.it

Pallavolo Crisi Iran – Cisterna Volley ieri sera è tornata a casa da DubaiIl Cisterna Volley è tornato in Italia. La squadra pontina è atterrata all’aeroporto di Fiumicino nel tardo pomeriggio di ieri con un volo della compagnia Emirates, a bordo dell’aereo EK095, decollato ... ivolleymagazine.it